Глава Миасса Григорий Тонких сложил полномочия

О решении уйти в отставку мэр уже уведомил губернатора Алексея Текслера

Глава Миасского городского округа Григорий Тонких подал в отставку. Как заявил сам Григорий Михайлович в своем телеграм-канале, он намерен сосредоточиться на другом направлении деятельности.



«Считаю необходимым сделать это именно сейчас, в начале финансового года. Этот год для Миасса юбилейный — наш любимый город отпразднует 250 лет со дня своего основания. Нас ждет много интересных проектов и событий. Мою позицию поддержал губернатор региона Алексей Текслер, за что я ему благодарен», — обратился Григорий Тонких к жителям Миасса.

Уже бывший глава заверил горожан, что благодарен не только сподвижникам, но и тем, кто критиковал его деятельность, «но руководствовался при этом не эмоциями, а общим делом».

Напомним, депутаты миасского собрания избрали своего коллегу Григория Тонких главой городского округа 28 сентября 2018 года. Срок полномочий мэра истек бы в сентябре 2023 года.

«Григорий Михайлович уведомил губернатора о том, что намерен сложить полномочия главы города досрочно. Мы проведем консультации с депутатским корпусом, руководителями градообразующих предприятий, представителями бизнеса и общественных организаций по подбору кандидатов на пост мэра. Миасс является стратегически важной для региона территорией и необходимо, чтобы новый глава был эффективным и справился со всеми поставленными перед ним задачами», — прокомментировал ситуацию вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин.