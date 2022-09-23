22 сентября совет депутатов Металлургического района Челябинска единогласно утвердил на новый срок действующего главу района Сергея Кочеткова, сообщили Первому областному информагентству в аппарате представительного органа.
У работающего в должности главы с 2017 года Сергея Кочеткова истекал срок полномочий, в связи с чем совет депутатов и объявил конкурс на соискание должности главы. 21 сентября комиссия подвела его итоги: Сергей Кочетков набрал максимальные 42 балла, его заместитель Оксана Панькова — 40 баллов, третий претендент, Евгений Петров, в прошлом замглавы Советского района Челябинска, набрал 28 баллов.
«Вечером 22 сентября прошло заседание совета депутатов. 17 присутствующих единогласно проголосовали за Сергея Николаевича», — подтвердили Первому областному информагентству в аппарате депутатского райсовета.