Глава Металлургического района Челябинска остался в должности на второй срок

За Сергея Кочеткова единогласно проголосовали все местные депутаты

22 сентября совет депутатов Металлургического района Челябинска единогласно утвердил на новый срок действующего главу района Сергея Кочеткова, сообщили Первому областному информагентству в аппарате представительного органа.



У работающего в должности главы с 2017 года Сергея Кочеткова истекал срок полномочий, в связи с чем совет депутатов и объявил конкурс на соискание должности главы. 21 сентября комиссия подвела его итоги: Сергей Кочетков набрал максимальные 42 балла, его заместитель Оксана Панькова — 40 баллов, третий претендент, Евгений Петров, в прошлом замглавы Советского района Челябинска, набрал 28 баллов.

«Вечером 22 сентября прошло заседание совета депутатов. 17 присутствующих единогласно проголосовали за Сергея Николаевича», — подтвердили Первому областному информагентству в аппарате депутатского райсовета.