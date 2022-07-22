Глава ЛНР обвинил Google в информационном терроризме

Леонид Пасечник сравнил вбросы интернет-платформы с ракетным обстрелом

Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник выступил с обвинением сервисов Goggle в пропаганде терроризма и экстремизма. Как следует из его речи, опубликованной на сайте правительства ЛНР, Пасечник намерен отказаться от пользования западной платформой до тех пор, пока крупнейшая поисковая система не «начнет уважать людей».



«Война — это не только ракеты, которые летят на наши города, но и шквал фейков и дезинформации, которыми нас закидывают со стороны Украины. В этом плане западные интернет-платформы — такие же ракетные системы залпового огня, только — информационного. Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют. Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит — просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской Народной Республики. Нам такие информационные прилёты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении», — цитирует пресс-служба правительства ЛНР главу республики.

Напомним, в феврале 2022 года Россия официально признала Донецкую и Луганскую республики самостоятельными государствами и субъектами международного права. 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина стартовала специальная военная операция на Украине, призванная в том числе защитить население ЛДНР.

Одним из последствий стал массовый вброс в Сеть ложной информации о происходящем на Украине и за ее пределами, в том числе в Донбассе. Так, накануне, 21 июля, стало известно, что советник сбежавшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко обвинил российскую сторону в краже из городских медучреждений аппаратов ИВЛ и передаче их в больницу Ясиноватой (ДНР). В действительности аппараты ИВЛ, доставленные в Ясиноватую — часть гуманитарной помощи, оказываемой донбасскому городу Челябинской областью по инициативе губернатора Алексея Теслера.