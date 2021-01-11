Глава Копейска назначил нового первого зама

На аппаратном совещании сотрудникам мэрии представили Константина Самарина

В приемной главы Копейска Андрея Фалейчика Первому областному информационному агентству подтвердили, что вакантная с октября 2020 года должность занята Константином Самариным. Копейские СМИ цитируют главу города: по словам Фалейчика, Константин Анатольевич имеет опыт работы как в бизнесе, так и в госструктурах. Известно, что Самарин переехал в Копейск из Усть-Катава.



Добавим, в Усть-Катаве Константин Самарин действительно занимал должность заместителя главы города – начальника управления земельных и имущественных отношений. По данным из открытых источников, после в качестве самовыдвиженца Самарин прошел в депутатское собрание города по избирательному округу № 2. В начале декабря 2020 года заявлялся на конкурс по выборам главы города, но снял свою кандидатуру до финала конкурсных процедур. Наконец, 29 декабря 2020 года сдал депутатский мандат и сообщил коллегам, что уезжает из города. Как теперь выясняется – в Копейск.



Прежний первый вице-мэр Копейска Павел Демин уволился в октябре 2020 года.

