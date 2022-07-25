Глава Копейска назначил нового начальника управления городского хозяйства

Александр Мудрых работал в фонде капремонта и администрации Калининского района Челябинска

Глава Копейска Андрей Фалейчик 25 июля представил подчиненным нового начальника управления городского хозяйства. Им стал Александр Мудрых, в прошлом — инженер фонда «Регоператор капитального ремонта Челябинской области» и сотрудник администрации Калининского района, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе копейской мэрии.



По информации пресс-службы администрации Копейска, Александр Мудрых имеет более чем четвертьвековой стаж в сферах энергетики, капремонта, строительства, а также опыт муниципальной службы.

На посту начальника управления городского хозяйства Мудрых сменил Елену Хамидуллину, уволившуюся по собственному желанию.

Следует отметить, что сфера городского хозяйства в Копейске — одна из самых «больных». Так, сегодня на аппаратном совещании у мэра Андрея Фалейчика сразу после представления Александра Мудрых последовали доклады по коммунальным вопросам: речь шла о ликвидации несанкционированных свалок, откачке воды из карьера, ремонтах и устранении повреждений на сетях водоснабжения.