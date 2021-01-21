Глава Катав-Ивановского района снимается с конкурса

Еще утром 21 января Евгений Киршин был в числе претендентов на следующий срок работы руководителем муниципалитета

Утром 21 января прошло первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Катав-Ивановского района. Напомним, срок полномочий действующего главы Евгения Киршина истек еще в ноябре 2020 года. Однако, поскольку предыдущий конкурс 2 ноября был признан несостоявшимся, Киршин продолжает оставаться первым лицом муниципалитета.



В пресс-службе администрации Катав-Ивановского района Первому областному информагентству сообщили, что еще утром 21 января Киршин по-прежнему был в числе 13 кандидатов в главы муниципального образования. Все претенденты прошли первый этап отбора, 25 января им предстоит финал, а затем местные депутаты выберут главу из числа победителей. В пресс-службе утверждают, что Евгений Киршин по-прежнему намерен добиваться нового срока.

Однако, как уточнил начальник управления внутренней политики Челябинской области Виталий Шиков, глава Катав-Ивановского района на деле подал секретарю конкурсной комиссии заявление о своем самоустранении сразу после заседания. Причину такого поступка Евгения Юрьевича Виталий Шиков не объясняет.

Таким образом на данный момент на должность главы района претендуют 12 человек, в том числе бывший глава Марат Шаюков (в 2010 году, будучи главой, был арестован, в 2012-м — приговорен за взятку и вымогательство к реальному сроку лишения свободы) и адвокат Николай Шиманович, известный прежде всего защитой интересов Андрея Косилова в резонансном судебном процессе по ДТП с участием бывшего вице-губернатора.