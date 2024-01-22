Глава Каслей подала заявление о досрочном сложении полномочий

О причинах отставки неизвестно

Глава Каслинского городского поселения Екатерина Васенина решила досрочно сложить полномочия. Соответствующее прошение в городской совет депутатов она подала сегодня, 22 января. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщил председатель совета Николай Глухов.

По его словам, полномочия Васениной истекают 30 июня текущего года. О причинах, которые заставили главу города досрочно покинуть пост, ему достоверно неизвестно.

Отставку главы должны будут согласовать депутаты, которые назначали ее на должность. Однако Екатерина Васенина может уволить сама себя, назначив временно исполняющего обязанности из числа заместителей. Как бы то ни было, ей предстоит отработать в администрации еще две недели — до 2 февраля.

Если Васенина не отзовет заявление, после ее отставки депутатам предстоит в месячный срок выбрать исполняющего обязанности главы. По уставу это может быть либо кто-то из сотрудников мэрии, либо председатель совета депутатов. Затем в течение шести месяцев должен состояться конкурс по выборам нового главы города.