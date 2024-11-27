Глава Карабаша Станислав Афанасенко ушел в отставку

Он занимал должность мэра почти два года

Сегодня, 27 ноября, глава Карабаша Станислав Афанасенко сообщил в социальных сетях, что покидает должность мэра города.

Он отметил, что почти за два года работы удалось многое сделать.

«Мы отремонтировали дороги по улицам Пархоменко, Ключевой и Горняк, построили новое жилье и переселили в него людей из аварийных домов. Благодаря поддержке градообразующего предприятия в городе появился многофункциональный бассейн с банным комплексом. В этом году будет завершено строительство Центра культурного развития»,— рассказал Станислав Афанасенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также, по его словам, за это время реализовали более 10 проектов в рамках программы инициативного бюджетирования, завершили благоустройство береговой линии озера Серебры и многое другое.

Станислав Афанасенко поблагодарил карабашцев за совместную работу и добавил, что он продолжит участвовать в развитии города, но уже в новой должности — советника президента РМК по работе с территориями.

В ближайшее время в КГО будет объявлен конкурс на должность мэра.