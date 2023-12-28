Глава челябинского района поддержал Владимира Путина в участии в выборах

Александр Орел поставил свою подпись за кандидатуру президента

В Челябинской области продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина на участие в выборах президента. Сегодня свою подпись за его кандидатуру оставил глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, передает корреспондент информагентства.

Один из семи пунктов сбора подписей открыли в ТК «Алмаз». Волонтер по имени Александр рассказывает, что пока монтировали специальную стойку, быстро собралась группа посетителей ТЦ, которые пожелали сразу расписаться в поддержку Путина. Некоторые, кроме автографов в подписном листе, оставляли и записки с пожеланиями в предстоящих выборах действующему президенту.

Одним из первых прибыл на пункт сбора подписей глава Ленинского района Александр Орел. Он поставил свою подпись и призвал жителей Челябинской области поддержать действующего президента РФ.

«Челябинская область и Ленинский район активно развиваются, строятся новые промышленные производства, расширяются дороги, благоустраиваются скверы и парки. Эти работы были бы невозможны без поддержки, которую наш лидер оказывает Челябинской области. Я поставил свою подпись за Владимира Путина, чтобы он мог баллотироваться на выборах президента РФ. И верю, что жители нашего региона оставят свои подписи, поддержат главу государства», — сообщил Александр Орел.

Напомним, что подписи в поддержку Владимира Путина на участие в выборах президента РФ поставили многие известные политические деятели и руководители Челябинской области. Накануне поддержала главу государства и мэр южноуральской столицы Наталья Котова.