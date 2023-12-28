Глава Челябинска оставила подпись за кандидата в президенты Владимира Путина

По словам Натальи Котовой, курс на развитие должен быть продолжен

Мэр Челябинска Наталья Котова оставила подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. По мнению градоначальницы, его избрание обеспечит продолжение курса развития.

«Все мы видим, какие колоссальные изменения произошли в нашей стране за последние 20 с лишним лет. Россия крепнет и развивается. И курс на развитие нужно продолжать», — написала в своем ТГ-канале Наталья Котова.

Она добавила, что Челябинск чувствует на себе внимание главы государства.

«Постоянное внимание со стороны президента Владимира Владимировича Путина, федерального правительства и губернатора Алексея Леонидовича Текслера ощущается во всех сферах жизнедеятельности города. Только в последние несколько лет благодаря президенту у нас реализованы масштабные проекты: рекультивирована городская свалка, реконструирован Ленинградский мост, модернизируются очистные сооружения водоснабжения и водоотведения», — напомнила глава южноуральской столицы.