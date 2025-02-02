Глава Чебаркуля Светлана Виноградова уходит в отставку

Мэр написала заявление об уходе по собственному желанию

Глава Чебаркуля Светлана Виноградова уходит в отставку по собственному желанию. Вопрос о сложении ее полномочий Собрание депутатов рассмотрит на внеочередной сессии в среду, 5 февраля. Об этом сообщается на сайте Собрания депутатов.

«Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Чебаркуля будет рассмотрен на внеочередном, 59-м собрании 5 февраля»,— говорится в документе.

Напомним, Светлана Виноградова была избрана главой Чебаркуля в декабре 2020 года. До этого она более полугода работала в статусе и.о.