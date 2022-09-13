Генеральный директор озерского ПО «Маяк» Михаил Похлебаев покидает свой пост

Топ-менеджер «Росатома» руководил предприятием более семи лет

Генеральный директор ПО «Маяк» (Озерск) Михаил Похлебаев уходит в отставку. Сведения об увольнении он подтвердил в беседе с корреспондентом Первого областного информагентства.



«Увольняюсь, но на пенсии сидеть не буду. Посмотрим, чем стану заниматься, пока нет конкретики», — рассказал Михаил Похлебаев.

В структурах «Росатома», к которому относится озерское предприятие, отставку Похлебаева пока не комментируют. Покидать также пост депутата Законодательного собрания Челябинской области Михаил Иванович не планирует.

Напомним, Михаил Похлебаев много лет работал в госкорпорации «Росатом» на предприятиях Южного Урала. В 2009—2014 годах он являлся директором ФГУП «Приборостроительный завод» в ЗАТО Трехгорный. В декабре 2014 года был назначен исполняющим обязанности генерального директора ПО «Маяк», а в апреле 2015-го утвержден на этом посту.

Назначен ли преемник Похлебаева — пока неизвестно.