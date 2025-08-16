Галина Руденко назначена замминистра финансов Челябинской области

В ведомстве она работает более 20 лет

Постановлением губернатора Алексея Текслера Галина Руденко назначена заместителем министра финансов Челябинской области. Она будет курировать деятельность юридического управления и управления внутреннего государственного финансового контроля, уточнили в пресс-службе регионального Минфина.

«Под ее руководством будет продолжена работа по развитию бюджетного законодательства региона; экспертизе нормативных правовых актов, предусматривающих выделение бюджетных средств; выполнению новых полномочий Минфина в сфере внутреннего государственного финансового контроля»,— уточнили в ведомстве.

В министерстве финансов Челябинской области Галина Руденко работает с 2002 года. До нового назначения она возглавляла юридическое управление ведомства.

Новый замминистра имеет классный чин «Государственный советник Челябинской области I класса», награждена нагрудным знаком Минфина России «Отличник финансовой работы» и ведомственными наградами.