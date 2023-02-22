Фракцию «Единой России» в Заксобрании Челябинской области возглавил Олег Гербер

Партийные депутаты большинством голосов выбрали нового руководителя в среду, 22 февраля

Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер избран руководителем фракции «Единой России» в региональном парламенте. Как передает корреспондент ИА «Первое областное», депутаты-единороссы большинством голосов выбрали нового главу фракции в среду, 22 февраля.



«В принципе ничего нового и особенного тут нет, в ЗСО работает слаженная команда. Однако в такой период, который переживает наша страна, необходимо сосредоточиться на сплочении всех политических сил в регионе. И губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения Единой России Алексей Текслер обозначил это в качестве приоритета в своей работе. Чтобы ему оказать необходимую поддержку Александр Лазарев предложил такую конфигурацию. Благодарен за доверие Алексею Леонидовичу, Александру Владимировичу, и коллегам по фракции за поддержку», — прокомментировал новое назначение Олег Гербер.

Перед голосованием прошло заседание президиума регионального политсовета ЕР, которое провел секретарь регионального отделения партии, губернатор Алексей Текслер. Члены президиума согласовали передачу полномочий преемнику теперь уже бывшего руководителя фракции «Единой России» в ЗСО — спикера областного парламента Александра Лазарева. В итоге для голосования были выдвинуты две кандидатуры на эту должность: Олег Гербер и Александр Мотовилов.

Олег Гербер занимает в ЗСО пост вице-спикера по информационной политике, а по партийной линии работает в качестве заместителя секретаря регионального отделения «Единой России». Также он возглавляет комиссию по информационно-агитационной работе регионального политического совета партии и является гендиректором Акционерного общества «Областное телевидение».