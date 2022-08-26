Федеральные власти компенсируют Челябинской области расходы на содержание беженцев из Донбасса

Деньги из резервного фонда правительства РФ будут направлены в региональный бюджет через МЧС

Больше пятидесяти российских регионов получат федеральные деньги для компенсации расходов на размещение и питание в пунктах временного размещения беженцев из Украины и ЛДНР. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Челябинской области причитается почти пять миллионов рублей.



Как следует из текста опубликованного документа, всего на компенсацию расходов 52 регионам выделяется 1,15 миллиарда рублей. Деньги из резервного фонда правительства РФ будут переданы в бюджеты субъектов Федерации через МЧС. В УрФО компенсации получат три области: Челябинская, Свердловская и Тюменская. Челябинской области выделяется 4,9 миллиона рублей, Свердловской — 8,3 миллиона, Тюменской — 4,26 миллиона.

Деньги предназначены именно для компенсации расходов на проживание беженцев в пунктах временного размещения и их питания из расчета 913 рублей на человека в сутки — размещение и 415 рублей в сутки — еда.

По данным пресс-службы министерства социальных отношений Челябинской области, с начала года по 24 августа на Южный Урал из Луганской и Донецкой Народных Республик и из регионов Украины приехали 1050 человек, в том числе 246 детей. В ПВР на сегодня находятся 166 беженцев.

Как ранее сообщало Первое областное информагентство, с начала специальной военной операции на Украине больше 280 жителей Донбасса и Украины, приехавших в Челябинскую область, смогли получить российское гражданство с помощью специалистов филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ.