Федеральные инспекторы уральских регионов проконтролируют выдачу бизнесу льготных займов

Такое распоряжение сделал полпред президента Владимир Якушев

Полномочный представитель президента в УрФО провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов Урала. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе полпредства, темами стало кредитование бизнеса и наступление пожароопасного периода.



Полпред напомнил, что льготные займы на пополнение оборотных средств — основная мера поддержки малого и среднего бизнеса и системообразующих предприятий в условиях западных санкций. Якушев поручил младшим коллегам организовать мониторинг объема кредитов, которые получают компании, и привлечь к этому процессу сообщества предпринимателей, такие как «Деловая Россия» и «Опора России», банки и институты уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«Кредитные ресурсы — это средства, необходимые для бесперебойной работы бизнеса. Важно видеть ситуацию в динамике, понимать, как меняются объемы кредитов, есть ли проблемы с получением займов, и, если есть, — оперативно искать пути решения», — заявил полпред.

Перейдя ко второму вопросу, Владимир Якушев констатировал, что в регионах уже зафиксированы первые лесные пожары. Представитель президента потребовал наладить слаженную работу всех экстренных служб и местных властей, чтобы не допустить разрастания площади возгораний и тушить их в самом начале.