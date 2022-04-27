Европейцы и американцы выступают против поставок оружия на Украину

﻿Таковы данные социологических исследований в 27 странах Запада

В США и странах Европы растет недовольство политикой собственных правительств, занявших антироссийскую позицию и направляющих в помощь Украине десятки тонн оружия и военной техники. По данным международного социологического агентства IPSOS, против поставок вооружения украинской стороне выступают от 56 (Канада) до 90 (Венгрия) процентов населения.

Исследование отношения европейцев и американцев к ситуации на Украине проводилось в 27 странах. В среднем 72 процента опрошенных считают, что их государства не должны оказывать военную поддержку Украине. Наиболее высоко неприятие такой помощи в Венгрии (90 процентов респондентов), Турции (86 процентов), Израиле (81 процент). Против поставок вооружения выступают 65 процентов британцев, французов, американцев, 76 процентов жителей Германии. Более агрессивно настроены Канада (56 процентов против), Швеция (58 процентов), Польша (61 процент «пацифистов»). Более того, данные IPSOS гласят, что 61 процент респондентов из 27 государств считают: их страны не должны оказывать Украине не только военную, но и финансовую поддержку, тем более на фоне разразившегося после введения антироссийских санкций экономического кризиса.

Пока, однако, правительства западных стран игнорируют возмущение собственных граждан. По информации МИД РФ, еще в начале апреля Еврокомиссия согласовала массовые поставки на Украину вооружения. В первую очередь речь идет об устаревших советских образцах, оставшихся со времен Организации Варшавского договора. Однако на днях Германия, например, объявила о передаче Киеву 50 самоходных зенитных установок «Гепард».

В США на фоне информации о ходе специальной военной операции против киевского режима, пусть и искажаемой местными СМИ, растет недовольство государственной властью: уровень одобрения действий президента Джо Байдена на середину апреля упал до 33 процентов. Кризис доверия к настроенной против России верхушке подтверждают и результаты президентских выборов во Франции. Напомним, сторонница разумного диалога и дружеских отношений с РФ Марин Ле Пен заняла в обоих турах голосования второе место, лишь ненамного отстав от победителя Эммануэля Макрона.

По мнению представителя Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске Андрея Лаврова, преподающего политологию и социологию в южноуральском филиале РАНХИГС, такие результаты соцопросов закономерны. В беседе с корреспондентом Первого областного информагентства Андрей Лавров напомнил, что наука четко выделяет циклы принятия и отрицания (одобрения и неодобрения) населением военных действий.



«Старт военной кампании — это еще и начало массовой пропаганды. В таких условиях большинство граждан на волне ура-патриотизма поддерживает начало войны или — как в случае Европы и США — вмешательство в чужой конфликт. Но потом, когда приходит понимание, что блицкрига не будет, население, ощутив последствия на собственной экономической шкуре, приходит к позиции изоляционизма. Классический пример — США перед Второй (да и Первой) мировой войной. Руководству страны приходилось обманом и силой затаскивать людей в войну. Рузвельт перед Второй мировой обещал, что Америка ни в коем случае не будет ввязываться в европейские войны. В результате была подстроена ситуация с Перл-Харбором, она не была сюрпризом для руководства США. И чем выше будут экономические потери у европейских домохозяек, тем выше будет уровень неодобрения войны. Средний европеец, а тем более американец, не представляет где находится Мариуполь, он может путать Украину с Узбекистаном. А вот цены на топливо и коммуналку он ощущает каждый день», — рассуждает политолог.

Лавров считает, что уже сейчас в массе населения Евросоюза нет однозначной поддержки антироссийского направления в политике. У России и русской культуры множество поклонников в Европе, у европейских стран много общего с нами, многие в Европе помнят, как ее освобождали советские солдаты, утверждает Лавров. В ближайшее время политологи и социологи ожидают массовый рост антивоенных настроений в европейском обществе, призывы к политике изоляционизма, на которые не сможет не отреагировать руководство западных стран.

«Есть еще один фактор, влияющий на рост „пацифизма“ среднего европейца. Недавно на Западе были опубликованы предполагаемые сценарии ядерной войны между НАТО и Россией. И по ним выходит, что основной ареной боевых действий с применением оружия массового поражения станет как раз Западная Европа, которая будет выжжена полностью. И осознание этого факта — стоп-сигнал для нормального европейца на вмешательство в российско-украинский конфликт», — заключает Андрей Лавров.