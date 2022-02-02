Евгений Ваганов: «Нам не нужен статус челябинцев»

Как сельский муниципалитет вышел на уровень 200‑тысячного города — в интервью главы Сосновского района Евгения Ваганова

Сосновский район в ряду сельских муниципалитетов Челябинской области занимает особое место. Как его только не называют — и пригородом Челябинска, и южноуральской Рублевкой. Глава района Евгений Ваганов не отрицает, что близость мегаполиса серьезно влияет на жизнь территории. И в то же время он уверен, что и без Челябинска у района есть серьезные перспективы оставаться успешным. Почему — Евгений Григорьевич рассказал в интервью Первому областному информагентству.



Каждому — по «двушке»

— Евгений Григорьевич, Сосновский район «обнимает» областной центр с трех сторон. Хотите вы того или нет, Челябинск оказывает на его жизнь огромное влияние.





— Да, это не секрет. Наша положительная динамика численности населения — исключительно за счет миграции, в том числе и за счет челябинцев. Жители областного центра, других территорий области, переселенцы из стран СНГ выбирают Сосновский район, потому что это — транспортная доступность, экологичность, а в последние годы — неплохие условия жизни. Понятно, что люди здесь покупают или строят жилье. Из самой дальней точки района до Челябинска можно доехать самое большее за 40 минут. Стала привычной ситуация, когда люди имеют квартиры в городе и жилье у нас.

— И сколько сейчас населения в районе?

— У нас прописано 85 тысяч человек. Прирастаем примерно по три тысячи в год. Но, судя по темпам жилищного строительства, сосновцев, конечно, значительно больше. За последние пять лет построено порядка 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Сейчас у нас порядка 4,5 миллиона «квадратов» жилья по району — как в Миассе, Златоусте, городах такого масштаба. Особенно много построили в 2021 году —больше 360 тысяч «квадратов», мы на втором месте после Челябинска. Поэтому если считать только зарегистрированных, то у нас выходит порядка 50 метров на человека. Хороший показатель, если учесть, что правительство ставит задачу довести показатель в 18 метров на жителя России.





— Понятно ведь, что на каждого жителя района по «двушке» — это утопия. Сколько у вас «нелегалов»?

— Почему «нелегалов»? Сейчас не обязательно жить именно по месту прописки. Количество людей, зарегистрированных в других муниципалитетах, но фактически проживающих в Сосновском районе, прикинуть можно разве что по данным участковых уполномоченных. Они точно знают, кто живет у них на земле. По их выкладкам, около 200 тысяч человек в районе, как минимум, ночуют.

Когда началось активное строительство многоэтажных микрорайонов, всех этих «Белых Хуторов» и »Вишневых Горок», было много шума из-за того, что кроме домов в чистом поле людям фактически ничего не предоставили. Может, поэтому они у вас только ночуют?

Ситуация с недостатком инфраструктуры в новостройках — это не особенность Сосновского района. Это проблема всех крупных новых микрорайонов в любых городах. Как требует законодательство, генпланы предусматривают все необходимые объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Но ни в крупном городе, ни в сельском районе все объекты сразу не построить — это многомиллиардные затраты. А коммерческие объекты появятся в новостройках только тогда, когда это будет выгодно.

Что касается инфраструктуры, то и социальная, и дорожная развиваются во всех поселениях, где ведется многоэтажная застройка. В основном в Кременкульском, Краснопольском, Рощинском. В ближайшие месяцы будут построены три школы на 1100 мест каждая в поселке Западный, в наших знаменитых микрорайонах Вишневая Горка, Белый Хутор, Привилегия.





По генплану 2014 года там планируется построить более 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Конечно, все это потребует дополнительной социальной инфраструктуры. За последние пять лет в районе ввели в эксплуатацию пять детских садов. Хотя очередь снизилась совсем незначительно: только вводим садик, сразу же получаем рост числа прописанных и садик моментально заполняется. Но это, скорее, приятная проблема. То же, наверняка, будет и со школами: введем их в эксплуатацию, и наши жители будут своих детей переводить из челябинских школ к нам. В этом году введем в эксплуатацию по садику в Кременкуле и Привилегии, еще семь детсадов построим за ближайшие три года. ФАП открыли в Западном два года назад, теперь уже есть больница.

— Логистика в этих новых микрорайонах всегда была узким местом.

— По новым микрорайонам понятно, что дорожную сеть надо будет расширять, строить новые выезды. Но и сейчас сказать, что Западный стоит в пробках, уже нельзя. Дорога к Белому Хутору построена, оттуда можно добраться до города не только через Шершневскую набережную. В пробки люди попадают, подъезжая к территории дамбы, уже в пределах Челябинска, на улице Худякова. С запуском дополнительных школ и садиков снизится дорожная напряженность и в этом направлении. Кстати, здесь мы получаем дополнительный эффект: будут дети учиться у нас — их не придется возить ежедневно в Челябинск — уменьшатся пробки на дорогах. А вообще, «дикой» застройки, как в прошлом, сейчас нет. Любой микрорайон строится комплексно — с детскими площадками, с местами для отдыха. Это также снижает автомобильный трафик.





— Ваш коллега, глава Копейска Андрей Фалейчик, сетует, что очень много жителей его территории работают в Челябинске — и значит, и налоги платят в челябинский бюджет. Для Сосновского района эта проблема актуальна?

— Я не вижу для нас такой проблемы. Да, сосновцы работают в Челябинске. Но у нас много крупных, «реперных» предприятий, на которые, наоборот, из других муниципалитетов работать приезжают. Томинский ГОК, Екатеринбург-Трансгаз, «Макфа», «Равис», «Ариант». В 2016 году мы имели собственных налогов 570 миллионов рублей, в 2021 году — 1,27 миллиарда. И это не только НДФЛ. 200 миллионов получено от упрощенной системы налогообложения. Нам выгодно, что малый бизнес регистрируется у нас. Предпринимателей до 2016 года было около 2 тысяч, сейчас — порядка 3,8 тысячи. По самозанятым мы, пожалуй, вторые после Челябинска. Больше 200 миллионов прибыли — от налога на добычу полезных ископаемых. Так что для сельской территории у нас очень серьезное финансовое обеспечение.

Сад, спорт, газ

— Чем больше жителей, прописанных или нет, — тем больше спрос не только на квартиры. Людям надо где-то гулять, отдыхать. Что в районе с благоустройством?

— В Долгодеревенском мы наконец разбили Сад Победы на высоком берегу реки Зюзелги, на том месте, где выпускники школы и мужчины-учителя в июне 1941 года прощались с односельчанами, уходя на фронт. Там уже установлен мемориал выпускникам и учителям — участникам Великой Отечественной войны. Рядом расположено здание начальной школы, в котором учатся больше 600 ребятишек. При благоустройстве предусмотрели детскую площадку, установили лавочки, современное освещение, высадили яблони и абрикосы. Сейчас это просто саженцы, но когда они вырастут — будет очень красиво.





В Саду Победы по предложению ветеранов был установлен монумент в память всех защитников Отечества. Теперь по поручению губернатора готовим проект очистки Зюзелги в пределах Долгой. В этом году пройдем госэкспертизу, а на следующий намерены защитить финансирование работ.

Но главным достижением можно считать завершение строительства первого этапа районного стадиона в Долгодеревенском. Люди его 50 лет ждали! Это вообще парадокс: крупный, густонаселенный район, пригород Челябинска — и до сих пор не было стадиона. В марте 2022-го должны закончить второй этап, административно-бытовое здание. Получится в Долгой такое спортивное ядро. Там уже есть два футбольных поля, беговые дорожки, хоккейная коробка, которую летом можно использовать как баскетбольно-волейбольную площадку. На базе стадиона мы откроем муниципальное учреждение. На этой же территории будем строить физкультурно-оздоровительный комплекс. Документы по ФОКу уже в госэкспертизе, сразу после прохождения начнем конкурсные процедуры. Думаю, до конца года комплекс тоже будет готов. И на следующий год планируем принять у себя юбилейную, 45-ю сельскую спартакиаду «Золотой колос».





— Жители других поселений не обидятся? Всё, мол, в Долгую, в райцентр...

— А сосновский спорт не сконцентрирован только в Долгодеревенском. У нас, например, с 2017 года работает прекрасная лыжная спортшкола в Полетаево. Мы отремонтировали для нее два здания бывшего ФАПа, сделали в лесу трехкилометровую лыжероллерную трассу с освещением. В прошлом году как раз запустили там систему искусственного оснежения. И наши ребята катались уже в ноябре, когда по всей области снега еще не было.

В Томинском благодаря инвесторам уже есть полный комплекс спортивных сооружений вплоть до теннисного корта. Есть свежие спортивные объекты в Мирном, Кременкуле, Саргазах. Так что в отношении спортивных объектов мы только выравниваем отставание районного центра!





— Стройка за счет области?

— Новое строительство, в основном да, но обязательно с долей нашего участия. Иногда это участие доходит до 60 процентов! И, конечно, обеспечиваем новые объекты теплом, электроэнергией, дорогами — за свой счет.



В последние годы мы стали выдвигать свои проекты на федеральные грантовые конкурсы. В 2020 году Кременкульское поселение выиграло грант на 25 миллионов, в 2021-м Долгодеревенское во всероссийском конкурсе оказалось пятыми, это грант на 3 миллиона. В начале года узнали о победе проекта модернизации районной библиотеки. Благодаря гранту на 10 миллионов мы получим самую большую и современную библиотеку в районе.

И большое подспорье — новшество прошлого года, инициативное бюджетирование. Жители сами принимают решения, что и где строить, они же еще и контролируют процесс, им это интересно. Мне такое взаимодействие населения и власти нравится. Только в прошлом году — 13 инициативных проектов. Полетаевцам был срочно нужен водопровод, в Саргазах протекла кровля любимого клуба, на месте заброшенного здания — современная библиотека в Верхних Малюках, пользующаяся сейчас дикой популярностью...





— В прошлом году очень много внимания уделялось вопросам газификации. Алексей Текслер специально в район выезжал на строительство газопровода.

— Да, у нас это узкое место. Я упоминал про 362 тысячи квадратных метров жилья, сданных в прошлом году, так вот: три четверти из них — это индивидуальное домостроительство. А значит, нужен газ. Но из девяти газораспределительных станций на сегодня у шести исчерпан лимит подключения. По двум проблема решается в настоящее время. Но главная забота — АГРС «Митрофановская», которая снабжает активно застраиваемое Кременкульское сельское поселение, там нагрузка уже процентов 120. Над увеличением ее мощности мы работаем с 2019 года, проговаривали этот вопрос с губернатором. Остановились на том, что нужно использовать свободные мощности уже существующих челябинских станций. Соединить челябинскую ГРС с Митрофановской возможно в три этапа, деньги на первую часть уже получены.





— Популярная тема сейчас — реформа общественного транспорта в челябинской агломерации. Для жителей Сосновского района, многие из которых так или иначе завязаны на Челябинск, тема должна быть более чем актуальной.

— Это очень круто! Жители района таких шагов прямо ждали! Мы не можем в существующих условиях наладить связь с некоторыми поселками, потому что предпринимателям невыгодно организовывать туда рейсы. Заставить бизнес нельзя. А концепция новой системы общественного транспорта подразумевает сбалансированность: вот тебе коммерчески выгодный маршрут, но к нему в нагрузку — социальный. Вообще поддержка правительства области подразумевает, что перевозчику уже не так важно, насколько у него автобусы заполнены, от него требуется качество предоставляемых услуг. У нас уже сейчас разработано порядка 30 маршрутов из населенных пунктов, которые раньше такой связи не имели. Когда всё это заработает в полную силу, транспортная связь в районе принципиально изменится.

Зеленый щит и колеса Челябинска

— Исторически Сосновский район еще и выполнял рекреационную и защитную функцию при челябинских предприятиях. Сегодня, при обилии предприятий уже на вашей земле, — насколько эта функция выполнима?





— Зеленое кольцо вокруг Челябинска есть и сейчас, мы — легкие мегаполиса. Леса сохранены, каждый год высаживаются новые. В 2021 году волонтерами высажено 20 тысяч саженцев сосны.

— Но свои экологические вопросы у вас тоже есть. Вспомнить только опасения экологов-общественников по поводу Томинского ГОКа...

— По Томинскому ГОКу у сосновцев серьезных опасений не было. Большинство поддерживало этот проект, потому что ясно было: хорошие зарплаты, рабочие места, налогооблагаемая база. Все понимали, что инвесторы нужны. Мы в самом начале собрали директоров школ, заведующих детсадами, депутатов, глав сельских поселений, свозили их на Михеевский ГОК, показали, что это за технологии, что там нет никаких выбросов. Ничего пугающего не увидели. А Томинский ГОК еще современнее! А уж когда был изменен проект и оказалось, что хвосты Томинского ГОКа будут засыпать Коркинский карьер... В Челябинск-то дым из карьера от эндогенных пожаров идет как раз через наши земли! Словом, нет, ни проблем по поводу ГОКа, ни проблем с экологией я не вижу. Открылось предприятие — начала развиваться территория, РМК начала вкладываться в социальную инфраструктуру. Среди вложений 2021 года — спортивные объекты в Томинском поселке, храмы в Томинском и Вознесенке.





— Вы хотите сказать, что тот же «Стоп-ГОК» — фишка только челябинцев?

— Я в «Стоп-ГОКе» сосновцев не видел. Да, люди поначалу осторожничали, как при любом новом деле. Но когда им нормально всё объяснили, а особенно с тех пор, как наши люди начали там работать, панические настроения утихли. ГОК для нас — помощь, а решение застарелой проблемы Коркинского разреза — такая же объективная необходимость, как и закрытие свалки в Челябинске.

— Кстати, полигон в Полетаево тоже был источником скандалов.

— У нас полигон другого уровня, это не старая челябинская свалка, слава богу, нынче закрытая. Переборка мусора — практически 100 процентов, сортировка в серьезных объемах. Сейчас будет сдаваться карта на 3 миллиона тонн. Но поскольку есть планы наращивать мощности по сортировке, переработке биологических отходов — хватит лет на 20.

Слияния не будет

— Хорошо, район развивается. Раньше регулярно возникали разговоры, что Челябинск начнет расширяться за счет ваших земель. Вот район построит все, что нужно, а Вишневая Горка — раз! — и станет частью Калининского района?

— В 2012 году по инициативе собрания депутатов Сосновского района направлялось предложение о включении поселка Западного в границы Челябинского городского округа. В Челябинске предложение не поддержали, с тех пор вопрос передачи земель областному центру не поднимается. А сейчас это сделать уже практически невозможно. У нас принят генеральный план, есть обязательства застройщиков, ДОМ.РФ. Да и есть ли необходимость? Функционал, который закреплен за Сосновским районом Стратегией развития Челябинской области до 2035 года, вполне может выполняться территорией в рамках Челябинской агломерации. К тому же идею присоединения не поддержат сами жители.





— А они-то почему? Станут челябинцами.

— Причин немало. Сейчас мы — сельская территория. Получив статус челябинцев, горожан, сельские специалисты утратят право на льготы, на участие в программах «Сельская ипотека», «Земский доктор» и так далее. Женщины потеряют право на сокращенный рабочий день; вырастут налоги, ведь кадастровая стоимость земли и имущества взлетит. А зарплата — нет. Станут недействительными документы на собственность, вырастут цены на ОСАГО, тарифы на электроэнергию, транспортный налог.

Поэтому к чему людям этот статус челябинцев? Они и так живут в благоустроенных квартирах. Дома, дороги, больницы, школы, магазины-сетевики — всё есть!