Евгений Минченко назвал выборы в Челябинской области спокойными и консервативными

Известный политолог, уроженец Южного Урала прокомментировал голосование



Избирательная кампания в целом по России и в Челябинской области в частности проходит достаточно спокойно. Многие ожидали, что будет схватка, генеральная репетиция перед выборами в Государственную думу 2026 года, говорит политолог Евгений Минченко. Он выступил на экспертной встрече в Центре общественного наблюдения, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Я сам, честно говоря, этого ожидал. Но в целом мы увидели достаточно спокойное течение кампании, мало скандалов. Я был месяц назад в Челябинске, обратил внимание, что представлены в наружной агитации все политические партии, есть возможность проводить уличные мероприятия», — отметил Евгений Минченко.

Политолог напомнил о единственном споре, который был и из-за которого Челябинская область попала в фокус федерального внимания.

«Это спор по поводу возможности использования в предвыборной агитации изображений, сгенерированных нейросетью. Вот это то, за чем многие следили. А так все очень спокойно, доброжелательно и, я бы сказал, очень консервативно», — говорит политолог.

Спокойный ход выборов эксперт связал с действием дистанционного электронного голосования, высоким уровнем консолидации вокруг президента и наличием консенсуса по основным политическим вопросам.

«Проведение СВО диктует особое правило приличия. Когда есть внешний оппонент, все стараются все-таки внутри страны не разжигать противоречия. Я не исключаю, что партии просто экономят и собирают бюджеты, чтобы разыграть главный приз на выборах в Государственную думу 2026 года», — сказал политолог.

Евгений Минченко поздравил Челябинск с днем города. Он отметил большие изменения в лучшую сторону. Вспомнил, что во время недавнего визита увидел красивую набережную, шумную Кировку, много детских и спортивных площадок.

Видно, что в благоустройство действительно вкладываются», — подчеркнул политолог.

Выборы в Челябинской области депутатов разных уровней завершаться в 20 часов 14 сентября. В последний день голосования политологи ожидают повышение активности избирателей. Многие пойдут на участки именно в воскресенье — по традиции, ведь раньше только в этот день были выборы.