Еще два претендента на пост губернатора Челябинской области подали документы

Избирком посетили представители ЛДПР и КПРФ Виталий Пашин и Эльдар Гильмутдинов

Список претендентов на пост губернатора Челябинской области пополнили представители ЛДПР и КПРФ, сообщает облизбирком.

«В понедельник, 17 июня 2024 года, Виталий Пашин, выдвинутый политической партией ЛДПР, и Эльдар Гильмутдинов, выдвинутый партией КПРФ, в рамках процедуры выдвижения предоставили пакеты документов в региональный избирком. С этого момента они приобретают все права и обязанности кандидатов на должность губернатора Челябинской области», — рассказали в избирательной комиссии.

Напомним, ранее комиссия приняла документы от выдвиженца партии «Зеленая альтернатива» Степана Соловьева, представителя «Яблока» Ярослава Щербакова и действующего главы региона Алексея Текслера, выдвинутого политической партией «Единая Россия».

Напомним, все вопросы, касающиеся выборов высшего должностного лица региона, южноуральцы могут задать по телефону горячей линии 8 (351) 727-71-06, которая работает в облизбиркоме с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

До выборов губернатора Челябинской области осталось 82 дня. Обратный отсчет ведется на стеле, установленной на пешеходной Кировке.