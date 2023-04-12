Электронные повестки можно будет оспорить на «Госуслугах» — глава Минцифры

Максут Шадаев прокомментировал закон о едином реестре военнообязанных

В среду, 12 апреля, Совет Федерации одобрил закон о создании единого реестра военнообязанных. Следующий этап — подпись президента, после чего документ вступит в силу. С подробными разъяснениями о содержании закона выступил глава федерального Минцифры Максут Шадаев. Так, он заверил, что поправки никак не связаны с планами по возобновлению частичной мобилизации. Свои комментарии чиновник опубликовал в отраслевом телеграм-канале «Мы — ИТ».

По словам Максута Шадаева, цифровая система позволит избежать ошибок и направлять повестки для призыва на срочную службу только тем гражданам, кого можно призвать и кто соответствует всем необходимым требованиям.

Министр отметил, что после запуска реестра с граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и так далее. Данные будут подгружаться автоматически. В личном кабинете на «Госуслугах» пользователь сможет проверить, в каком военкомате он состоит на учете и есть ли у него право на отсрочку. Если в данных будут неточности, подать заявление на исправление ошибок можно будет прямо через портал.

«Само уведомление о том, что выписана повестка, также придет в личный кабинет на „Госуслугах“, если только пользователь сам не отключит эту функцию. Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда», — заявил чиновник.

Обжаловать повестку и подтвердить право на отсрочку можно будет также на «Госуслугах», приложив необходимые документы. То же касается и решений военкоматов об установлении ограничительных мер. Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном режиме в течение пяти дней.

«Если пришла повестка, а явиться в военкомат по уважительной причине гражданин не смог (например, заболел), можно будет сообщить об этом на „Госуслугах“», — добавил министр.

Напомним, что закон о едином реестре военнообязанных был одобрен Государственной думой накануне сразу во втором и третьем чтениях.