Экзитпол: Алексей Текслер набирает 79% голосов

На втором месте Виталий Пашин

ЦИК России озвучил первые данные двухдневного голосования в Челябинской области. На первом месте в выборах губернатора Алексей Текслер набирает 79% голосов.

Как показывают предварительные подсчеты избирательных комиссий, на выборах губернатора Челябинской области с большим перевесом лидирует действующий глава региона Алексей Текслер. На втором месте Виталий Пашин, он набрал 6,3% голосов. На третьем — Степан Соловьев, за него отдали голоса 4,48% избирателей. На четвертом месте Эльдар Гильмутдинов и 1,6% голосов избирателей.