Эксперты ЮУрГУ примут участие в разработке областной программы по импортозамещению

Руководители регионального Минпрома и вуза договорились об этом на заседании профильного оперативного штаба

ЮУрГУ начнет сотрудничество с Южно-Уральским арматурно-изоляторным заводом. Кроме того, ученые вуза примут участие в подготовке импортозамещающей программы Челябинской области, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе правительства региона.



Соглашения по поводу сотрудничества с региональным Минпромом и арматурно-изоляторным заводом (ЮУАИЗ) были достигнуты на заседании оперативного штаба по импортозамещению 29 августа. Концепт областной программы по снижению зависимости от импорта должен быть представлен на стратегической сессии, которая в конце 2022 года пройдет в Челябинской области. Предполагается, что прямому взаимодействию промышленности и вузовской науки в программе будет уделено особое внимание.

«Для университета связь с промышленностью, конечно, является приоритетной, так как все наши научные направления и образовательные программы связаны с производством. Мы готовим кадры для предприятий и развиваем технологии, которые призваны ответить на вызовы современности и способствовать укреплению технологического суверенитета страны», — заявил на заседании оперативного штаба по импортозамещению и. о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

В областном министерстве промышленности также сообщают, что вуз будет участвовать как экспертная организация в отборе проектов, претендующих на получение господдержки для создания импортозамещающих производств: создатели прошедших проверку проектов получат льготные земельные участки под строительство цехов.

Что касается Южно-Уральского арматурно-изоляторного завода, то это предприятие — базовый резидент Южноуральского индустриального парка, площадки, где планируется разрабатывать инновационное оборудование для электросетевой отрасли. Руководство завода также заинтересовано в сотрудничестве с университетом.

«В ближайшее время мы обязательно выстроим эффективную схему взаимодействия, которая поможет привлекать экспертные знания ЮУрГУ для оценки перспективных проектов по импортозамещению. ЮАИЗ выступит интегратором в этом процессе объединения научного потенциала области, инструментов государственной поддержки и промышленного бизнеса. Благодаря инициативе областного Минпрома мы сможем наладить сотрудничество с научным кластером и готовы предоставить площадку нашего индустриального парка для развития промышленного потенциала региона», — прокомментировал итоги заседания штаба по импортозамещению президент АО ЮУАИЗ Жан Мезенцев.