Эксперты РАСО оценили применявшиеся перед выборами в Госдуму технологии

Политтехнологи рассматривали эффективность разных инструментов, от закулисных договоренностей до подготовки к теледебатам

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) опубликовала исследование качества предвыборных кампаний партий-участников выборов в Госдуму-2021. Отказавшись от предсказывания результатов политической гонки, эксперты РАСО рассмотрели эффективность разных инструментов, применявшихся партиями летом.



Напомним, с 14 сентября в России вступил в силу запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения и прогнозов результатов выборов. Учитывая это, РАСО в своем исследовании сосредоточилась только на оценке качества кампаний партий.

Эксперты выделили ряд основных критериев. Главным и самым эффективным инструментом оказалось наличие договоренностей внутри элиты. Впрочем, новостью это не оказалось: аналогичный результат показывали исследования 2016 (выборы в Госдуму) и 2018 (выборы президента РФ) годов. Вторым по значимости ресурсом политтехнологи признали финансовую базу. На третьем месте расположились административный ресурс и агитационная работа «в полях». По мнению экспертов РАСО, яркие лидеры влияют на эффективность предвыборных кампаний лишь в четвертую очередь, а поддержке лидеров общественного мнения и вовсе отвели последнее место.

В итоге, по мнению федеральных экспертов, лучшие кампании получились у парламентской четверки партий и одного из политических новичков — партии «Новые люди». Шансы нарастить и в будущем реализовать свой потенциал имеют «Партия пенсионеров», «Родина», «Яблоко» и Российская партия свободы и справедливости.

«Доминирование четырех парламентских партий обозначено в таких компонентах, как полевая кампания, сшивка кампаний разного уровня, управление информационной повесткой. Собственно, это те параметры, которые во многом зависят от наличия устойчивой партийной структуры. Из непарламентских партий можно отметить успех „Новых людей“ в таких параметрах кампании, как работа со СМИ, социальными сетями и участие в дебатах (второе место), качество агитационных материалов (третье место), месседж (четвертое место). Успехи по отдельным параметрам (вхождение в топ-5) можно выделить у „Партии пенсионеров“ (за месседж) и Российской партии свободы и справедливости», — комментирует результаты исследования председатель комитета по политическим технологиям РАСО Евгений Минченко.

В числе других 60 экспертов в исследовании принял участие и челябинский политтехнолог, руководитель исследовательской группы «Монитор» Алексей Ширинкин. В целом он согласен с мнением коллег. Самыми качественными Ширинкин полагает обращения к избирателями со стороны ЕР, КПРФ и «Новых Людей». Вообще Алексей Валерьевич отметил, что на улицах он увидел присутствие только указанной выше пятерки политических объединений.