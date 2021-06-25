Бывший советник Виктора Христенко выдвинулся на выборы в Госдуму от ЛДПР

Станислав Наумов родом из Магнитогорска

Известный пиар-специалист Станислав Наумов из Магнитогорска вошел в общефедеральный список кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Государственную думу. Об этом политолог Евгений Минченко рассказал на своей странице в «Фейсбуке».

«Неожиданный для многих федеральный список ЛДПР. Серьезное приобретение для партии — Станислав Наумов, шестой президент Российской Ассоциации по связям с общественностью (до 2020 года). Ранее — статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ, руководитель департамента аппарата правительства РФ. Спасибо всем, кто поддержал Станислава весной этого года. Активная кампания в социальных сетях стала дополнительным аргументом для его делегирования в Государственную думу», — написал Евгений Минченко пост на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, Станислав Наумов, председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей России и стран ЕАЭС, член президиума Делового совета ЕАЭС, снялся с праймериз партии «Единая Россия» уже в ходе голосования. Он участвовал в отборе кандидатов ЕР по Магнитогорскому одномандатному округу.

Наумов родом из города металлургов, начинал карьеру в 1990-х пресс-секретарем мэрии. Затем, перебравшись в Москву, долгое время работал на разных высоких должностях: помощником руководителя Государственной налоговой службы, пресс-секретарем и помощником вице-премьера Виктора Христенко, заместителем министра промышленности и торговли РФ. Был вице-президентом фонда «Сколково», председателем совета директоров Компании развития общественных связей, членом правления X5 retail group.

На Южном Урале, кроме Магнитогорского педагогического колледжа, входит в наблюдательные советы Магнитогорского технического госуниверситета и ЮУрГУ.