Экс-спикер ЗСО Челябинской области стал замом Текслера в «Единой России»

Владимир Мякуш также назначен руководителем партийной комиссии по кадровым вопросам

2 декабря на заседании президиума отделения «Единой России» по Челябинской области бывший руководитель Заксобрания Владимир Мякуш назначен заместителем секретаря областного подразделения партии. Кроме того, Мякуш стал председателем комиссии по кадровым вопросам при президиуме ЕР, сообщили Первому областному информагентству в реготделении партии.



Владимир Мякуш снова стал заместителем секретаря реготделения ЕР в Челябинской области, то есть заместителем Алексея Текслера по «партийной линии». Напомним, до выборов в Госдуму в сентябре 2020 года Владимир Викторович уже занимал эту должность, но затем, после кадровых перестановок в реготделении, стал просто членом президиума. Теперь все вернулось на круги своя.

Кроме того, как сообщил Первому областному информагентству член президиума ЕР, гендиректор АО «Обл-ТВ» Олег Гербер, Мякуш также назначен председателем комиссии по кадровым вопросам партии.

Напомним, 16 ноября Владимир Мякуш сложил с себя полномочия спикера Законодательного собрания Челябинской области и сдал мандат областного депутата. Его преемником на посту руководителя регионального парламента стал Александр Лазарев. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже тогда анонсировал, что Мякуш займет место советника при главе региона, однако до сих пор передвижение Владимира Викторовича по партийной линии не афишировалось.