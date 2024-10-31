Андрей Шмидт избран вице-спикером областного Заксобрания

Решение принято на октябрьском заседании ЗСО

Заместителем председателя Законодательного собрания Челябинской области избран Андрей Шмидт. Решение принято на заседании южноуральского парламента 31 октября.

Напомним, ранее Андрей Шмидт пять раз избирался депутатом Челябинской городской думы (2005, 2009, 2014, 2019, 2024). В 2014 году избран заместителем председателя Челябинской городской думы первого созыва. Во втором созыве думы, в сентябре 2019 года, стал ее председателем.

Мандат депутата областного Заксобрания бывший спикер ЧГД получил 9 октября текущего года. Андрей Шмидт уже вошел в состав двух комитетов: по строительной политике и ЖКХ и по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.