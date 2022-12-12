Экс-руководитель управления Минюста России возглавила аппарат челябинских омбудсменов

На пост назначена Евгения Шангина

На должность руководителя аппарата уполномоченных по правам человека, правам ребенка и защите прав предпринимателей в Челябинской области назначена Евгения Шангина. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Назначить Шангину Евгению Михайловну руководителем аппарата уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня его подписания»,— говорится в документе.

Ранее Евгения Шангина была исполняющей обязанности начальника управления Минюста России по Челябинской области.

Летом 2022 года вынесли приговор бывшему руководителю аппарата омбудсменов в Челябинской области Татьяне Осиповой. Ее осудили по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» за получение от четырех подчиненных части их премий в размере 97 тысяч рублей. Женщину приговорили к штрафу в размере 60 тысяч рублей.