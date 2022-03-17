Экс-президент России Дмитрий Медведев завел телеграм-канал

Работу в «Телеграме» Дмитрий Анатольевич начал с поста, посвященного международной ситуации

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев завел ТГ-канал. Как заявил он в первом сообщении, «обстоятельства сложились так, что этот ресурс общения оказался востребован в большей степени, чем скомпрометировавшие себя известные social media».



Первый пост Медведева посвящен критике поведения НАТО и Запада вообще. По его словам, антирусская истерия Европы и США — явление, уже проявлявшееся в XIX и XX веках. Зампредседателя Совбеза цитирует поэта Федора Тютчева:

«Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая тридцать лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. России просто-напросто предложили самоубийство».

Лидер ЕР выражает уверенность, что победа, как и в прошлом, останется за Россией.

«У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне!» — заключает Дмитрий Медведев.