Экс-председатель ЗСО Челябинской области Владимир Мякуш вошел в руководство Уральского МКС «Единой России»

О нововведениях сообщил руководитель Межрегионального координационного совета партии Иван Квитка

В Межрегиональном координационном совете «Единой России» — структурные и кадровые изменения. Руководитель органа Иван Квитка в своем телеграм-канале сообщил, что у него появились три новых заместителя, в том числе — советник губернатора Челябинской области Владимир Мякуш.



Решение о кадровом обновлении МКС, по словам Квитки, было принято президиумом Генсовета «Единой России». Также руководитель Уральского совета подчеркнул, что в него по-прежнему входят представители всех регионов УрФО.

«Назначены новые заместители, опытные люди, которые смогут усилить партийную работу в УрФО. Это советник губернатора Челябинской области Владимир Мякуш, заместитель председателя думы Югры Наталья Западнова и зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева», — написал в «Телеграме» Иван Квитка.

Главная задача вновь назначенных заместителей — кадровая работа и подготовка к выборам разных уровней.

Кроме того, Квитка уточняет, что в МКС, как и раньше, входят секретари региональных отделений «Единой России». В Челябинской области отделением ЕР руководит губернатор Алексей Текслер.

Напомним, Владимир Мякуш осенью 2021 года оставил пост председателя Законодательного собрания Челябинской области и стал советником губернатора. Кроме того, он был назначен заместителем Алексея Текслера и по партийной линии, став замсекретаря реготделения ЕР.