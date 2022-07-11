Экс-глава ТФОМС Челябинской области утверждена в должности министра здравоохранения

Агата Ткачева числилась врио министра с 19 мая 2022 года

Губернатор Алексей Текслер утвердил Агату Ткачеву в должности министра здравоохранения Челябинской области, сообщает пресс-служба главы региона. Последние два месяца Ткачева исполняла обязанности главы Минздрава.



Напомним, 4 мая 2022 года прежний министр здравоохранения Юрий Семенов подал в отставку и вернулся к должности руководителя областного перинатального центра. Две недели обязанности главы Минздрава исполнял первый заместитель Дмитрий Тарасов (на сегодня также уволился). С 19 мая Алексей Текслер назначил врио главы ведомства Агату Ткачеву, до того возглавлявшую территориальный ФОМС.

Агата Ткачева коренная челябинка, в свое время заканчивала местную государственную медицинскую академию (ныне ЮУГМУ). До работы в ФОМС была главврачом городской больницы № 8.