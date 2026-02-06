Экс-глава избиркома Челябинской области стал вице-губернатором Запорожской области

Сергей Обертас пока будет работать в статусе исполняющего обязанности

Бывший председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас назначен на должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Запорожья. О подписании распоряжения в своем телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Ранее Сергей Владимирович занимал должность заместителя руководителя администрации губернатора Челябинской области, руководил избирательной комиссией Челябинской области. Желаю Сергею Владимировичу эффективной работы на благо нашего региона», — говорится в сообщении Евгения Балицкого.

Сергей Обертас, 48-летний уроженец Магнитогорска, имеет значительный опыт государственной и корпоративной работы на Южном Урале. В конце 2025 года вошел в команду губернатора Запорожской области в качестве советника.