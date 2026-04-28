Экологическая повестка Южного Урала станет зоной созидательной конкуренции

Перед выборами в Госдуму движущие силы региона определились с отношением к актуальной теме

Ведущие политические партии, экологи, общественники и представители власти Челябинской области 28 апреля собрались за одним столом, чтобы договориться: экологическая тема в предвыборной работе должна стать зоной честной конкуренции проектов, а не полем для спекуляций и манипуляций.

Открывая встречу, председатель Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов подчеркнул: Южный Урал — первый регион, где партийные силы сели за «круглый стол» для выработки общих подходов к экологической риторике.

«Мы обратились ко всем ведущим отделениям партий с призывом избежать спекуляций на экологическую тему в предвыборной кампании. Тема важная, электорально привлекательная, но нельзя обходить острые углы. Мы за конструктивный диалог, честность и отсутствие манипуляций», — заявил Рашид Исмаилов.

Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко сделал акцент на личной и общественной ответственности.

«Партийные программы и технологические решения останутся мертвой буквой, если за ними не будет стоять зрелость человеческого сознания. Личная ответственность — это мужество честно ответить на вопрос: что лично я готов сделать ради чистого неба над Челябинском? Готов ли я изменить свои привычки?» — обратился к участникам Николай Дейнеко.

В качестве примера подлинной экологической культуры он привел проект «Зеленый театр», где жители, бизнес и власть объединили усилия: за годы активистами высажено более 3,5 тысячи деревьев и кустарников.

Министр экологии Челябинской области Игорь Гилев представил анализ актуальных запросов южноуральцев.





«С 2019 года валовые выбросы в Челябинске снижены почти на 49% — это 103 тысячи тонн, а опасных загрязняющих веществ — на 31,5%», — сообщил Игорь Гилев.

Тем не менее остаются острые темы: твердые коммунальные отходы и несанкционированные свалки — вторая по частоте жалоб проблема.

Заместитель председателя избирательной комиссии Челябинской области Артем Миронов напомнил о законодательных ограничениях в период агитации.

«Законодательство четко запрещает распространение информации, порочащей честь и достоинство оппонентов, а также „чернуху“ в телеэфире. Мы будем реагировать оперативно и жестко», — предупредил Артем Миронов, призвав партии сосредоточиться на конструктивном обсуждении программ.

Представители политических партий представили свои подходы. Василий Швецов от партии «Справедливая Россия — За правду» поделился опытом акции «Посади дерево», в рамках которой высажены сотни тысяч саженцев. Виталий Пашин от ЛДПР обратил внимание на проблему загруженных дворов, мешающих проезду мусоровозов. Представитель партии «Новые люди» Анна Уткова привела пример экоактивиста, приучившего к раздельному сбору отходов целый многоквартирный дом.





Николай Шеремет от КПРФ акцентировал необходимость защиты особо охраняемых природных территорий.





Михаил Голов от партии «Единая Россия» рассказал о народной программе и партийном проекте «Уборка 74», позволившем выявить 1024 несанкционированные свалки, 900 из которых ликвидировано.





Заместитель генерального директора АО «Обл-ТВ» Дарья Годунова заявила о готовности медиа стать площадкой для открытого диалога.

«Главная проблема — не дети, они у нас сознательные. Работать надо со взрослыми, объяснять простым языком», — считает Дарья Годунова.





Представители Челябинского госуниверситета Василий Зорин и Елена Павленко предложили создать в строящемся межуниверситетском кампусе общественную экологическую лабораторию для независимых исследований, что повысило бы доверие жителей к экологической информации.

Подводя итоги, Рашид Исмаилов подчеркнул: экология — тема чрезвычайно чувствительная, а доверие к информации — самый дефицитный ресурс.

«Мы живем в эпоху фейков и манипуляций. Кто-то зарабатывает на экологии политические баллы, кто-то — деньги и влияние. Наша задача — верифицировать информацию, говорить с людьми на понятном языке и не прятать проблемы за чиновничьей казуистикой», — напомнил Рашид Исмаилов.

Участники сошлись во мнении: экологическая повестка в Челябинской области должна стать пространством для созидательной конкуренции проектов, технологий и конкретных дел, а личная ответственность каждого — от чиновника до рядового горожанина — остается главным условием реальных перемен.