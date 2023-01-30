Единый день голосования-2023 станет стресс-тестом для губернаторов новой волны — Евгений Минченко

В новом рейтинге политической устойчивости глав регионов Алексей Текслер назван﻿ «законодателем мод региональной политики»

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко опубликовал очередной, XIII рейтинг политической устойчивости губернаторов. Как следует из выкладок экспертов, одним из лидеров в УрФО уже традиционно стал глава Челябинской области Алексей Текслер.



Большая часть доклада Евгения Минченко посвящена намеченным в 2023 году выборам губернаторов в 21 регионе России. Президент РАСО опроверг слухи о возможной отмене прямых выборов глав регионов, указав, что в 2022 году оппозиция в ходе региональных избирательных кампаний не добилась серьезных успехов. В Челябинской области, напомним, выборы губернатора должны пройти в 2024 году: действующий глава региона Алексей Текслер работает с 2019 года.

Также Евгений Минченко полагает, что региональные кампании 2023 года будут проверкой на прочность для серьезно обновленной в последние года российской региональной власти.

«ЕДГ-2023 (Единый день голосования — прим. редакции) станет самым серьезным стресс-тестом для „губернаторов новой волны“, обязанных своей карьере команде С. Кириенко. Лишь 3 из 21 региональных глав (из участвующих в ЕДГ-2023) провели на посту более одного срока (Собянин, Воробьев, Копин). В этой связи результаты данного пула губернаторов также будут индикатором эффективности кадровой политики Кремля. Тем не менее, остается неясным, насколько второй губернаторский срок воспринимается „технократами“ как успешное продолжение карьеры, учитывая амбиции многих из них переместиться на федеральный уровень власти через губернаторский трамплин», — отмечает глава РАСО.

Как сообщало Первое областное информагентство, Алексей Текслер в ходе декабрьской прямой линии совершенно определенно высказался об «амбициях переместиться на федеральный уровень».

«Я никуда не собираюсь, планов куча. Строю свои планы на длительную перспективу. Если жители меня поддержат, я продолжу свою работу [в Челябинской области]», — заявил он тогда.

Традиционно рейтинг политической устойчивости губернаторов составляется из оценок разных аспектов деятельности глав регионов. Алексей Текслер в рейтинге по УрФО оказался в числе лидеров, заработав высокие баллы в части экономической привлекательности региона, реализации больших проектов и качества политического менеджмента.

«Алексей Текслер остается в числе глав регионов, которые задают управленческую моду для региональной политики в целом», — отметил, кроме того, Евгений Минченко.