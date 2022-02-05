Единороссы приобрели десять машин скорой помощи для больниц Челябинской области

Автомобили передадут медучреждениям в ближайшее время

Южноуральские единороссы приобрели для больниц Челябинской области десять автомобилей скорой медицинской помощи за счет средств партии. Об этом 5 февраля корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в региональном отделении.

Новые современные автомобили были закуплены в начале этого года и будут переданы больницам Челябинска и области в начале предстоящей недели.

Напомним, 1 декабря 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поздравляя единороссов с 20-летием партии, предложил ее членам без привлечения бюджетных средств организовать приобретение дополнительных машин скорой помощи. Уже 2 декабря предложение губернатора и секретаря региональной ячейки было утверждено президиумом отделения.