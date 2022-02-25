Единороссы Челябинской области избрали секретарями местных ячеек два десятка мэров

Только девять из них и раньше занимали такую должность

Отделения «Единой России» в Челябинской области завершили серию отчетно-выборных конференций, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе партии. По итогам конференций в 22 местных ячейках ЕР руководителями стали действующие главы муниципалитетов, в большинстве остальных эту роль доверили председателям депутатских собраний.



Как сообщало Первое областное информагентство, политологи Южного Урала расценивают такую ситуацию как продолжение тренда, заданного губернатором Алексеем Текслером: напомним, он с 2020 года является также секретарем реготделения «Единой России». По версии политолога Александра Мельникова, выборы главы муниципального образования в секретари ЕР свидетельствуют о достаточно высоком уровне доверия к мэру со стороны региональных властей.

Так, в Челябинске секретарями местных отделений стали глава Курчатовского района Сергей Антипов и глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов. Руководителями ячеек ЕР стали мэры Чебаркуля (Светлана Виноградова), Усть-Катава (Сергей Семков), Миасса (Григорий Тонких), Кыштыма (Людмила Шеболаева), Южноуральска (Ярослав Куленко). Аналогичная ситуация в Брединском районе (Николай Плохих), Катав-Ивановском (Николай Шиманович), Нагайбакском (Иван Сурменев), Аргаяшском (Игорь Ишимов), Нязепетровском (Сергей Кравцов), Каслинском (Игорь Колышев), Кусинском (Юрий Лысяков), Троицком (Тимур Мухамедьяров), Еткульском (Юрий Кузьменков), Увельском (Сергей Рослов), Верхнеуральском (Сергей Айбулатов), Еманжелинском (Евгений Светлов), Саткинском (Александр Глазков), Уйском (Вениамин Владельщиков) Карталинском (Анатолий Вдовин).

Отчетно-выборная конференция регионального отделения ЕР состоится 28 февраля. Большинство свежеиспеченных секретарей будут присутствовать на ней в качестве делегатов.