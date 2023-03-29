Единороссы Челябинской области готовятся к 25 избирательным кампаниям

Будущим выборам было посвящено заседание межрегионального координационного совета «Единой России» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошло заседание Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» (МКС). Партийцы обсудили предстоящие осенью избирательные кампании и утвердили состав МКС. Советник губернатора Челябинской области Владимир Мякуш сохранил пост замруководителя совета, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального отделения ЕР.



Выступивший на заседании МКС полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выразил уверенность, что и местные и региональные выборы в 2023 году, и грядущие выборы президента в 2024-м пройдут с соблюдением законности.

«Они [выборы] должны пройти с соблюдением всех демократических, конституционных процедур. И эта задача в Уральском федеральном округе должна быть выполнена беспрекословно», — потребовал Якушев.

Руководитель Уральского МКС Иван Квитка отметил, что единороссы должны сформировать большинство в представительных органах на местах, чтобы продолжать реализацию партийных проектов.

На заседании также утвердили состав МКС. Бывший председатель Законодательного собрания Челябинской области, советник губернатора Алексея Текслера Владимир Мякуш был снова утвержден в должности замруководителя координационного совета. Напомним, впервые он занял эту должность в июле 2022 года.

По данным регионального избиркома, осенью 2023 года Челябинскую область ожидают 25 избирательных кампаний местного уровня: 20 довыборов сельских и районных депутатов, выборы четырех сельских депутатских советов и выборы главы Белоусовского поселения в Еткульском районе.

«В Челябинской области пройдут менее масштабные выборы, но тем не менее региональное отделение партии не относится к ним как проходящим. Мы готовимся очень предметно, провели учебу партийного актива, наметили агитколлективы, согласовали работу с датами проведения предварительного голосования и поставили цель, что наберем не менее 80 процентов голосов в Челябинской области по итогам этой избирательной кампании. Я думаю, эта задача реальная и она будет выполнена», — отметил Владимир Мякуш.

Кроме Владимира Мякуша Челябинскую область на МКС представляли первый заместитель секретаря ЧРО ЕР Анатолий Векшин, член Президиума Регионального политсовета партии Наталья Котова и врио руководителя Челябинского исполкома «Единой России» Виталий Маслов.