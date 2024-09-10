«Единая Россия» забрала 88% мандатов в муниципалитетах Челябинской области

Облизбирком подвел итоги по муниципальным выборам

Партия «Единая Россия» выиграла 341 мандат на муниципальных выборах в Челябинской области, сообщил председатель облизбиркома Евгений Голицын.

Напомним, всего распределению в ходе единого дня голосования 7–8 сентября 2024 года подлежало 386 мандатов, в том числе выбирались 385 депутатов представительных органов местного самоуправления и один глава сельского поселения — в поселке Путь Октября в Кизильском районе.

«Партия „Единая Россия“ в итоге забрала 341 мандат (88,3%), „Справедливая Россия — Патриоты — За Правду!“ — 32 мандата (8,3%), ЛДПР, КПРФ и „Новые люди“ — по одному мандату (то есть по 0,3%). Еще 10 мандатов (2,9%) забрали кандидаты-самовыдвиженцы», — рассказал Евгений Голицын.

Добавим, на выборах в Челябинскую городскую Думу первого созыва по одномандатным округам «единороссы» взяли 23, «справедливороссы» — два мандата. Результаты по единому избирательному округу будут подведены в ближайшее время.