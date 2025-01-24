«Единая Россия» и Башкирский Курултай в Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили руководитель регионального исполкома партии и лидер южноуральских башкир

Руководитель Челябинского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Виталий Маслов и глава Челябинской областной общественной организации «Башкирский Курултай» Амур Хабибуллин подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в исполнительном комитете Курултая.

«У нас 2025 год будет напряженный, но интересный. В этом году у нас выборы в Законодательное собрание, в органы местного самоуправления. Башкиры представлены в большинстве районов Челябинской области. Мы хотим этим соглашением показать, как важно наше сотрудничество. Партия „Единая Россия“ поддерживает и вас в лице руководителя, и непосредственно народ», — обратился к Амуру Хабибуллину руководитель регионального исполкома партии Виталий Маслов.

«Для нас важно иметь такого надежного партнера, сообща работать с населением не только в русле сохранения национальной культуры, но и реализации социально значимых проектов. Я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным», — отметил, в свою очередь, председатель исполкома ЧООО «Башкирский Курултай» Амур Хабибуллин.