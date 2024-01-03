Двое мужчин погибли под Саткой от непотушенной сигареты

Товарищи задохнулись в горящем деревянном доме

В ночь на среду, 3 января, пожарные Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на вызов в деревню Айлино неподалеку от Сатки. Здесь сгорел жилой частный дом. При тушении пожара найдены тела двух погибших мужчин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Мужчины обнаружены уже без признаков жизни. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении», — отмечают в пресс-службе.

В МЧС отмечают, что с начала 2024 года от непотушенной сигареты погибли уже четверо человек.

В Челябинске в новогоднюю ночь серьезный пожар случился в доме на Воровского, 23б. При пожаре погиб человек, он отравился продуктами горения. А на пожаре в Коркино в ночь на 2 января погибла женщина.

