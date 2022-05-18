Двое из семи кандидатов праймериз ЕР в Троицком районе могут сойти с дистанции

Прием документов на предварительное голосование закончен, но кандидаты еще не подали бумаги

«Единая Россия» закончила прием документов от кандидатов на предварительное голосование по довыборам в ЗСО Челябинской области. На мандат от Троицкого избирательного округа претендуют семь человек, однако двое могут уже 20 мая сойти с дистанции.



Как следует из данных сайта предварительного голосования ЕР, за мандат, освободившийся после перехода Владимира Павлова в Госдуму, под эгидой партии готовы бороться семь человек. Все они зарегистрировались на сайте праймериз. Однако для окончательной регистрации всем им необходимо в срок до 20 мая подать в оргкомитет еще и документы в бумажном виде. Как сообщает источник Первого областного информагентства в региональном отделении партии, два кандидата, Дмитрий Олейник и Яна Комарова, пока этого не сделали.

Кроме них, как сообщало ИА «Первое областное», в довыборах в региональное Заксобрание в Троицком районе желают принять участие чесменский чиновник Татьяна Захарова, предприниматель Любовь Кайгородова из села Миасского, педагог Айгуль Токмурзина, библиотекарь из Карталов Дина Янурова и ректор Южно-Уральского аграрного госуниверситета Светлана Черепухина.

Кроме того, 23—29 мая пройдет предварительное голосование по довыборам в районные советы депутатов Калининского, Тракторозаводского, Металлургического районов Челябинска и в собрание Сосновского района.