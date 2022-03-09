Два политика из Челябинской области попали в санкционный список ЕС

Ограничения коснулись членов совета федераций Олега Цепкина и Маргариты Павловой

Евросоюз опубликовал четвертый пакет санкций, в него попало 160 человек, среди них крупные бизнесмены, члены их семей и политики. В списке оказались представитель законодательного собрания Челябинской области в Совете Федерации Олег Цепкин и челябинский детский омбудсмен, член Совета Федерации Маргарита Павлова. Об этом сообщает РИА «Новости».



Челябинские политики попали в санкционный список за признания независимости ДНР и ЛНР, как и другие члены Совета Федераций.

Ранее сообщалось, что Начальник УФСБ по Южному Уралу может попасть в санкционный список США.