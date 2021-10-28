Два новых депутата ЗСО Челябинской области получили удостоверения

Виталий Пашин и Дмитрий Мельников представились коллегам на пленарном заседании Заксобрания

28 октября на пленарном заседании Законодательного собрания Челябинской области удостоверения были вручены новым региональным парламентариям, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Перед началом рассмотрения вопросов повестки Заксобрания председатель избиркома Челябинской области Сергей Обертас напомнил депутатам, что во фракции ЛДПР в ЗСО произошла рокировка: Оксана Астапенкова сложила полномочия, ее мандат передали Виталию Пашину. Кроме того, в Госдуму перешел Олег Голиков, его место в ЗСО занял директор ООО «Магнитострой» Дмитрий Мельников.

Как сообщало ИА «Первое областное», в качестве депутатов Пашин и Мельников были зарегистрированы еще 15 октября. К исполнению своих обязанностей они приступили сегодня, 28 числа.