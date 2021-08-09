Два кандидата в Госдуму из Челябинской области могут быть не допущены до выборов

Среди незарегистрированных — кандидат от партии «Яблоко» и самовыдвиженец

Как сообщает пресс-служба избирательного комитета Челябинской области, из 52 кандидатов в Госдуму от Челябинской области в число зарегистрированных могут не попасть двое. Это бизнес-тренер Яна Гусева (самовыдвижение) в Коркинском избирательном округе и Валентина Комкова из партии «Яблоко» в Златоустовском избирательном округе, которой не удалось собрать полный пакет документов для участия в выборах.

Также, по информации пресс-службы избиркома, партия «Российский общенародный союз» не смогла предоставить ЦИК необходимое число подписей, из-за чего ее кандидаты тоже не смогут принять участие в выборах.

До 15 августа сотрудники избиркомов продолжат проверять документы кандидатов, а сами выборы в Госдуму РФ пройдут 17—19 сентября 2021 года.