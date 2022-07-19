Два кандидата в главы ЗАТО Трехгорный вышли в финал конкурса

Окончательного победителя городские депутаты определят 22 июля

19 июля в Трехгорном прошел финал конкурса на соискание должности главы города. Как сообщили Первому областному информагентству в городском собрании депутатов, в финал прошли два зарегистрированных кандидата — и.о. главы и замдиректора местного вуза.



Как следует из документов, опубликованных на сайте администрации и представительного органа Трехгорного, ажиотажа конкурс на соискание должности главы не вызвал: документы подали только два кандидата, они же были зарегистрированы, успешно прошли испытания и вышли в финал.

Один из претендентов — первый вице-мэр Данил Громенко, с 10 июня исполняющий обязанности главы «запретки». Конкуренцию ему составил заместитель директора Трехгорненского технологического института по административно-хозяйственной деятельности Олег Первухин.

Как сообщил Первому областному информагентству вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров, выступивший председателем конкурсной комиссии, заседание собрания депутатов, где будет выбран победитель, пройдет 22 июля.

Напомним, прежний глава Трехгорного Евгений Сычев подал в отставку и, начиная с 9 июня 2022 года, оставил свой пост. Он перешел на должность советника гендиректора ФГУП «Приборостроительный завод». Решением собрания депутатов исполняющим обязанности мэра был назначен Данил Громенко.