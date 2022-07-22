Два главы из Челябинской области стали первыми вице‑мэрами в ДНР

На государственную гражданскую службу в Донецкой Республике приняты Дмитрий Гатов и Сергей Зырянов

Донецкая Народная Республика приняла на госслужбу двух чиновников из Челябинской области. Совмещать прежние должности с работой в Донбассе придется главе Еманжелинска Дмитрию Гатову и главе Краснопольского сельского поселения (Сосновский район) Сергею Зырянову.



Оба чиновника уже более двух месяцев работают в ДНР, они возглавляют делегации Челябинской области в городах Ясиноватой и Волновахе. Напомним, весной наш регион взял шефство над этими донбасскими муниципалитетами.

О назначении Сергея Зырянова на пост первого заместителя главы Ясиноватой стало известно накануне, 21 июля. В беседе с земляками Зырянов подчеркнул, что уходить с поста руководителя краснопольской администрации не собирается, в Донбассе он в служебной командировке.

Дмитрий Гатов назначен первым заместителем главы Волновахского района.

«Я, оказывается, в этой должности с 7 июля. Но так много работы, что не было времени ознакомиться с документами. Узнал, что я не только мэр Еманжелинска, но и донецкий госслужащий, только сегодня», — признался Дмитрий Владимирович в беседе с корреспондентом Первого областного информагентства.

Как пояснил Дмитрий Гатов, прием на госслужбу в республике командированных из Челябинской области — временная мера. В новом качестве гости Донбасса смогут на законных основаниях выполнять свои обязанности, а их распоряжения приобретут официальный вес.

Как сообщало Первое областное информагентство, челябинские специалисты помогают восстанавливать разрушенные обстрелами со стороны Украины Ясиноватую и Волноваху. Кроме того, они организуют доставку и распределение гуманитарной помощи. Так, на днях больница в Ясиноватой получила пять аппаратов ИВЛ, закупленных Челябинской областью. Вообще по инициативе губернатора Алексея Текслера в ДНР отправлено большое количество медицинского оборудования, а во время поездки в республику Текслер сам передал руководителю ДНР Денису Пушилину реанимобили.