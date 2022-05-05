Два депутата Госдумы от Челябинской области попали под новые санкции Австралии

Соответствующий документ размещен на сайте австралийского МИДа

Австралия накануне ввела санкции против более чем семидесяти депутатов Государственной думы РФ и трех десятков членов правительств Луганской и Донецкой Народных Республик. Соответствующий документ размещен на сайте министерства иностранных дел Австралии и подписан главой ведомства Марис Пейн.



В числе других парламентариев, попавших под запрет на въезд в Австралию и другие ограничения, — два депутата ГД от Челябинской области, единоросс Дмитрий Вяткин и коммунист Михаил Берулава. Кроме того, под санкциями оказалась Елена Ямпольская, бывшая депутатом от Челябинской области в прошлом созыве российского парламента.

Ранее в отношении еще одного челябинского депутата, Яны Лантратовой, вводил санкции Евросоюз.

Напомним, в конце апреля аналогичные санкции Австралия вводила против Совета Федерации. Тогда под ограничения попали 144 сенатора из 170. Челябинскую область в СФ представляют Маргарита Павлова и Олег Цепкин.