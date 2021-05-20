Дороги и больницы: власти Южного Урала определили, на что просить господдержку

Правительство и ЗСО Челябинской области рассчитывают получить финансирование с помощью Совета Федерации

Комитет по строительной политике Заксобрания Челябинской области утвердил план мероприятий по реализации постановления Совета Федерации о господдержке региона. Помощь потребуется для строительства больниц, очистных сооружений и федеральной автотрассы, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Заксобрания.



Напомним, 14 апреля на заседании Совфеда было утверждено постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Челябинской области». Сенаторы, таким образом, гарантировали региону свою помощь в решении ряда насущных вопросов. Теперь речь идет о конкретных объектах.

Согласно утвержденному депутатами ЗСО плану, Упрдор «Южный Урал» должен обратиться к федеральному правительству с рекомендацией перераспределить деньги, запланированные на модернизацию федеральной трассы М-5 «Урал». По госпрограмме «Развитие транспортной системы» финансирование должно было поступить в 2024 году. Дорожники намерены просить ускорить процесс и выделить средства уже в 2021—2022 годах. Деньги должны пойти на строительство и реконструкцию двух участков трассы (км 1548+651 — км 1564+000 и км 1564+000 —км 1609+000): на них будет организовано четырехполосное движение.

Кроме того, правительство Челябинской области должно подготовить необходимые документы для получения межбюджетных трансферов на модернизацию систем теплоснабжения в Аше и Юрюзани и реконструкцию очистных сооружений в Челябинске. Министерству энергетики РФ будет рекомендовано включить в программу технического перевооружения газораспределительную станцию Митрофановского совхоза в Сосновском районе. Наконец, депутаты Заксобрания намерены отслеживать работу исполнительной власти по включению в федеральную инвестиционную программу двух крупных больниц — комплекса в Златоусте на 650 коек и многопрофильного медцентра на 660 коек в Магнитогорске.

Как сообщало ранее ИА «Первое областное», в конце марта 2021 года губернатор Алексей Текслер и его команда сделали серию докладов на заседаниях профильных комитетов российского сената, рассказывая о проблемах и перспективах региона. В результате появилось постановление Совета Федерации о господдержке социально-экономического развития Челябинской области.