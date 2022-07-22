Донецкая Народная Республика заблокирует на своей территории работу Google

Об отказе от американской платформы заявил глава ДНР Денис Пушилин

Власти Донецкой Народной Республики приняли решение заблокировать работу сервисов Google на своей территории. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, поисковая система открыто пропагандирует насилие и ненависть по отношению к русским.



Ранее в ДНР уже были заблокированы соцсеть Facebook (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и сервис Twitter. Теперь настала очередь крупнейшей поисковой системы.

«Сегодня Запад и Украина оказывают беспрецедентное давление на республику и создают угрозы как для физической, так и для психологической безопасности. Цель этого давления — запугать жителей Донецкой Народной Республики, сломить их дух. Бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи — поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса», — объяснил свой шаг Денис Пушилин.

Легализация сервисов Google, по данным пресс-службы правительства ДНР, возможна только в случае прекращения информационных вбросов и пропаганды ненависти к русскоязычному населению.

Напомним, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник накануне также выступил с критикой политики Google и заявил об отказе от использования американской системы.

