Власти Донецкой Народной Республики приняли решение заблокировать работу сервисов Google на своей территории. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, поисковая система открыто пропагандирует насилие и ненависть по отношению к русским.
Ранее в ДНР уже были заблокированы соцсеть Facebook (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и сервис Twitter. Теперь настала очередь крупнейшей поисковой системы.
«Сегодня Запад и Украина оказывают беспрецедентное давление на республику и создают угрозы как для физической, так и для психологической безопасности. Цель этого давления — запугать жителей Донецкой Народной Республики, сломить их дух. Бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи — поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса», — объяснил свой шаг Денис Пушилин.
Легализация сервисов Google, по данным пресс-службы правительства ДНР, возможна только в случае прекращения информационных вбросов и пропаганды ненависти к русскоязычному населению.
Напомним, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник накануне также выступил с критикой политики Google и заявил об отказе от использования американской системы.