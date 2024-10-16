Челябинская городская дума продолжает принимать документы от кандидатов на должность мэра. За день до окончания приема заявок насчитывается уже 17 претендентов. Среди них бывший заместитель мэра и глава Калининского района Владимир Шамне. Перечень опубликован на сайте городской думы.
Документы на участие в конкурсе на пост мэра 16 октября подали:
- менеджер по развитию продаж компании «Комус» Алексей Фомин,
- председатель движения «Челябинцы за социальную справедливость» Александр Нечепорук,
- штурман Учебной авиационной базы Павел Сидорович,
- начальник отдела контрактной службы управления капитального строительства администрации Челябинска Александр Камаев,
- депутат Законодательного собрания и заместитель генерального директора Челябинской птицефабрики Павел Жолобов,
- исполнительный директор компании «Аллегро» Ирина Батракова.
Ранее заявились самозанятый Владислав Жеколдин и председатель Металлургического отделения Челябинской городской организации Всероссийского общества инвалидов Владимир Корнев.
На 14 октября претендентов было в два раза меньше — только восемь человек.