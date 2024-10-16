Челябинская городская дума продолжает принимать документы от кандидатов на должность мэра. За день до окончания приема заявок насчитывается уже 17 претендентов. Среди них бывший заместитель мэра и глава Калининского района Владимир Шамне. Перечень опубликован на сайте городской думы.

Документы на участие в конкурсе на пост мэра 16 октября подали:

  • менеджер по развитию продаж компании «Комус» Алексей Фомин,
  • председатель движения «Челябинцы за социальную справедливость» Александр Нечепорук,
  • штурман Учебной авиационной базы Павел Сидорович,
  • начальник отдела контрактной службы управления капитального строительства администрации Челябинска Александр Камаев,
  • депутат Законодательного собрания и заместитель генерального директора Челябинской птицефабрики Павел Жолобов,
  • исполнительный директор компании «Аллегро» Ирина Батракова.

Ранее заявились самозанятый Владислав Жеколдин и председатель Металлургического отделения Челябинской городской организации Всероссийского общества инвалидов Владимир Корнев.

На 14 октября претендентов было в два раза меньше — только восемь человек.