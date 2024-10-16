До 17 увеличилось число претендентов на пост мэра Челябинска

Выборы главы города состоятся 7 ноября

Челябинская городская дума продолжает принимать документы от кандидатов на должность мэра. За день до окончания приема заявок насчитывается уже 17 претендентов. Среди них бывший заместитель мэра и глава Калининского района Владимир Шамне. Перечень опубликован на сайте городской думы.

Документы на участие в конкурсе на пост мэра 16 октября подали:

менеджер по развитию продаж компании «Комус» Алексей Фомин,

председатель движения «Челябинцы за социальную справедливость» Александр Нечепорук,

штурман Учебной авиационной базы Павел Сидорович,

начальник отдела контрактной службы управления капитального строительства администрации Челябинска Александр Камаев,

депутат Законодательного собрания и заместитель генерального директора Челябинской птицефабрики Павел Жолобов,

исполнительный директор компании «Аллегро» Ирина Батракова.

Ранее заявились самозанятый Владислав Жеколдин и председатель Металлургического отделения Челябинской городской организации Всероссийского общества инвалидов Владимир Корнев.

На 14 октября претендентов было в два раза меньше — только восемь человек.